В Белгороде под колеса автомобиля бросилась женщина с ребенком

фото: vk.com/autobelgorod.

Видео, где женщина с ребенком бросается под колеса автомобиля, снятое видеорегистратором, попало в соцсети и получило широкую огласку. К счастью, водитель успел вовремя среагировать и остановил авто.

Правоохранительные органы узнали о случившемся в результате мониторинга соцсетей и занялись проверкой случившегося. В свою очередь большинство пользователей соцсетей, обсуждая видео, где видно, как женщина с девочкой бежит прямо под колеса автомобиля, говорят, что, быстрее всего, женщина просто захотела подзаработать таким странным образом. И жалеют девочку, которую использовали.

В ходе проверки будут установлены все факты происшествия