Белгородские пожарные помогли спасти еще одну маленькую жизнь

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Очередной звонок с просьбой оказать помощь животному раздался в Центре обработки вызовов Системы-112 накануне, 27 августа, во второй половине дня. Как сообщили обеспокоенные жители села Беловское Белгородского района, котенок взобрался на высокое дерево возле жилого дома и уже вторые сутки никак не может спуститься. Сначала дети, а потом и взрослые пытались приманить животное, разговаривали с ним, чтобы успокоить, но котенок только забирался все выше, и окончательно запутался в ветвях дерева. И тогда на помощь позвали пожарных, которые и помогли животному.

К месту вызова были направлены спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области. Один спасателей по стволу дерева поднялся к животному, снял испуганного котенка, спустился с ним на землю и передал домашнего питомца в руки детям, которые пообещали вернуть спасенного хозяевам.