В Белгороде открылась выставка графики и дизайна «Сна обратная сторона» Елены Козачук

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

В музее-мастерской заслуженного художника России Станислава Косенкова открылась выставка «Сна обратная сторона». В экспозицию включены графика и художественный дизайн сотрудника НИУ «БелГУ» Елены Козачук и авторские куклы Натальи Расковаловой. Художницы в своих работах воплощают тему мечты и волшебства. Герои иллюстраций – персонажи древних мифов, детских сказок, поэтических произведений.

В экспозиции представлены около пятидесяти работ Елены Козачук к литературным проектам. Один из них - проект ирландской дизайн-студии «BabaStudio» - «Таро мистических существ». Для этого проекта Елена выполнила 80 графических листов пером и тушью. Иллюстрации каждой карты таро созданы на основе персонажей мифов, сказок и легенд разных культур.

Карты таро с иллюстрациями Елены Козачук дизайн-студия «BabaStudio» выпустила в Праге в монохромной и цветной версии ограниченным тиражом коллекционного издания в 500 экземпляров.

На выставке также можно увидеть панно «Серебряные яблоки луны. Золотые яблоки солнца», литературной основой дизайна которого стала поэзия Уильяма Батлера Йейтса, графические работы, посвященные произведениям Оскара Уайльда и Эдгара По, а также серию графики «Отрывки из сонника», выполненную для оформления одноименной книги белгородского поэта, выпускницы НИУ «БелГУ» Анастасии Кинаш.

Представленные кукольные композиции Натальи Расковаловой созданы в разнообразной технике и с использованием различных материалов. Художница создает сюжетные композиции, в которых передается атмосфера времени, свойственные ей аксессуары, костюмы, настроение.