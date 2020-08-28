В Старом Осколе 12-летний водитель скутера попал в ДТП

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 27 августа, около 10 часов 20 минут в Старом Осколе на перекрестке улиц Казацкая и Окружная произошло ДТП. По предварительным данным, 12-летний водитель скутера «Хонда» не пропустил «Ладу Гранту» под управлением 43-летнего водителя. В результате столкновения юноша получил травмы. Подростка с травмами госпитализировали в больницу.

Всего за сутки на дорогах региона произошло два ДТП, в которых три человека пострадали. В ходе несения службы сотрудники ГИБДД выявили 486 нарушений Правил дорожного движения. От управления отстранили 7 водителей с признаками опьянения и двух лишенных прав. Еще 48 водителям выписали протоколы за непредоставление преимущества пешеходам. Со стороны последних также не обошлось без нарушений. 58 человек привлечен за переход дороги в неположенном месте. В пресс-службе УМВД сообщили, что в отношении 35 водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей, 12 привлечены за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, 63 – за тонировку.