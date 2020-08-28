Под Белгородом водитель иномарки, уходя от столкновения с грузовиком, врезался в столб и слетел в кювет

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в четверг, 27 августа, в десятом часу утра на трассе «Белгород – Новый Оскол – Советское» в Корочанском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика «Скания» с прицепом наехал на барьерное ограждение, после чего оказался на встречной полосе и создал помеху «Фольксвагену Пассат». Уходя от столкновения, 26-летний водитель легковушки врезался в столб. От удара его автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что находившийся за рулем «Фольксвагена» мужчина и его 38-летнирй пассажир получили травмы. После оказания медицинской помощи оба были отпущены.