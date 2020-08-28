В Белгороде автоинспекторы помогли скорой оперативно доставить в перинатальный центр роженицу

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 27 августа, во втором часу дня инспекторы отдельного батальона ДПС Евгений Бондарев и Сергей Несветайло оформляли дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Магистральная и Воршилова в Белгороде. Неожиданно к полицейским подъехала скорая. Водитель сообщил, что у него отказали сигнальные устройства, а в автомобиле находится роженица. Мужчина предположил, что причиной неполадки, скорее всего, стал сгоревшей предохранитель. Ремонт на месте занял бы около пяти минут, но даже этого времени у медиков не было. В час пик они опасались не успеть вовремя в роддом.

Инспекторы, передав информацию в дежурную часть, оперативно сопроводили скорую к перинатальному центру на Некрасова, а позже вернулись на маршрут патрулирования. Медики поблагодарили полицейских за содействие. Спустя час они порадовали правоохранителей новостью о том, что на свет появилась замечательная девочка.