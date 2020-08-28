Староосколец за ложный донос может получить срок до 3 лет. Фото: "КП" Архив

26-летний староосколец, оговорив участкового , решив таким образом разобраться с ним за свои обиды, может получить срок до 3 лет или вынужден будет выплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей. Уголовное дело против небо возбуждено следственным отделом по Старому Осколу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, 19 июня 2020 года подозреваемый в следственном отделе написал заявление, где рассказал о причинении ему участковым уполномоченным полиции УМВД России по Старому Осколу телесных повреждений. Но проверка показала, что мужчина обоснованно подозревался в совершении краж. Участковый уполномоченный полиции отобрал у него объяснения, получил явку с повинной. Староосколец в отместку, решив создать сотруднику полиции неприятности оговорил его. Осмотр показал, что телесных повреждений на его теле нет, а затем он и сам признался в оговоре, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета..