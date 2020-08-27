Белгородскую область в пятницу ожидают сильный дождь и грозы

В преддверии выходных в Белгороде ожидается гроза. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как сообщает Белгородский гидрометцентр, завтра, 28 августа, в городе и области будет облачно. Ночью местами пройдут сильные дожди. В течение дня временами также возможны дожди, местами грозы. Ветер ночью юго-западный 3-8 метров в секунду, днем западный 7-12 метров в секунду. Во время грозы порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Температура воздуха ночью 10-15º тепла, днем же немного прогреется от 20 до 25 градусов.

Региональное ГУ МЧС напоминает белгородским автомобилистам быть предельно осторожными на дорогах: не гоните, не забывайте про фары, соблюдайте дистанцию, сбрасывайте скорость перед пешеходными переходами.

При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении, на улице старайтесь обходить шаткие конструкции, не прячьтесь под деревьями. А дома закройте форточки и двери, отключите электроприборы.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.