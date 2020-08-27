За день на белгородских дорогах поймали 77 пешеходов-нарушителей

За день сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 506 нарушений ПДД. Фото: "КП" Архив

За день сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 506 нарушений ПДД. От управления автоинспекторы отстранили восемь нетрезвых и отказавшихся от медосвидетельствования водителей, а также трех «шумахеров» без прав.

В число нарушителей попали 77 пешеходов. Большая часть из них – 54, перебегали дорогу в неположенном месте.

За нарушение правил перевозки детей штрафы выписали 37 водителям. Шестнадцать наказали за выезд на «встречку» в нарушение ПДД. Еще 82 водителям попались на «тонировке». В первый раз за это могут наказать штрафом в 500 рублей, но если водитель не выполнит требование об устранении нарушения, в следующий раз он может отправиться за решетку на 15 суток.