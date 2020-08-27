В Белгородской области 8,5 тысяч учителей получат еще 5 тысяч рублей за классное руководство

Теперь общая сумма доплат за классное руководство в Белгородской области - 11904 рубля. Фото: Андрей КАРА

Учителя Белгородской области, занимающиеся классным руководством, получат дополнительные выплаты из федерального бюджета. По пять тысяч рублей будут начислять ежемесячно более чем 8,5 тысячам педагогов региона.

Напомним, белгородские классные руководителя уже получают доплату из регионального бюджета в размере 6904 рублей. Таким образом, общий размер ее с учетом федеральных денег составит 11904 рубля.

- Дополнительные 5 тысяч рублей классные руководители получат еще до аванса, ориентировочно в 10-х числах сентября, - пообещали в областном департаменте образования.