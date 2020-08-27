За сутки 38 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Число заболевших коронавирусом почти в три раза меньше количества выздоровевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте СтопКоронавирус.РФ опубликовали статистику по заболеваниям коронавирусом за последние сутки.

В Белгородской области, по данным на утро 27 августа, заразились этой опасной болезнью 38 человек. Общее число инфицированных в нашем регионе на данный момент 7195. В то же время 101 человек вылечился от коронавируса и наконец смог вернуться домой.

За последние сутки в Белгородской области никто не умер от COVID-19.