В Белгороде свой первый юбилей отмечает Центр ГТО

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода отмечает свой первый юбилей – 5 лет. И к этому событию Центр запускает конкурс на самое оригинальное поздравление, сообщает пресс-служба администрации мэрии. Победителя определят открытым голосованием.

Поздравления можно присылать в сообщения группы социальной сети ВКонтакте «ГТО в Белгороде» или на адрес электронной почты до 23:59 30 августа. Подчеркнем, что форма поздравлений может быть любой, главное – креативность. И уже 31 августа с 12:00 до 22:00 в группе ВКонтате состоится открытое голосование. По итогам будет определен победитель.