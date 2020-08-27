Житель Шебекино Белгородской области ответит за публичные оскорбления участкового. Фото: "КП" Архив

39-летнему жителю Шебекинского городского округа придется ответить за свои оскорбительные действия в отношении участкового. Следственный отдел по Шебекинскому району возбудил уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, по версии следствия, вечером 21 августа 2020 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения и в неопрятном виде находился в общественном месте в селе Графовка. При этом он вел себя неадекватно. К мужчине подошел участковый уполномоченный полиции, потребовал прекратить нарушать общественный порядок и проследовать в находящийся рядом опорный пункт для составления протокола об административном правонарушении. В ответ на законные требования и действия сотрудника полиции подозреваемый, используя непристойную лексику, стал публично оскорблять представителя власти. Теперь мужчине придется отвечать за свои действия перед Законом.