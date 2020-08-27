В белгородские школы могут вернуть автодело.

Белгородский губернатор Евгений Савченко на заседании в среду, 26 августа, предложил вернуть в школы такой предмет, как автодело. Напомним, что этот предмет изучался учащимися старших классов в конце девяностых и начале нулевых годов.

При этом глава региона предложил к этому вопросу подойти с размахом. В частности, он отметил, что в конце 90-х в Белгородском регионе автодело изучали масштабно. И что сейчас нужно восстановить то, что забыто. Чтобы любой ученик школы или среднего специального учебного заведения при выпуске имел специальность водителя и свидетельство об окончании обучения. А водительское удостоверение он сможет получить, когда достигнет соответствующего возраста.