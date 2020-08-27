Восемь аспирантов Белгородского университета стали обладателями президентских и правительственных стипендий. Фото: "КП" Архив

Приказами Министерства науки и высшего образования РФ с 1 сентября 2020 года на новый учебный год назначены стипендии Президента Российской Федерации и правительства РФ восьми учащимся очной формы обучения. Они осваивают образовательные программы высшего образования в организациях, которые осуществляют образовательную деятельность, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ.

В 2020-2021 учебном году стипендии Президента РФ будут получать аспирантка медицинского института Анна Гаврилова, аспиранты института инженерных и цифровых технологий Андрей Гладышев, Олег Иващук, Александр Калиненко, Иван Никитин и аспирантка института фармации, химии и биологии Елена Олейниц.

Еще два аспиранта, представители института инженерных и цифровых технологий Максим Бакнин и Анастасия Гладышева, заслужили стипендии правительства РФ.

Подчеркнем, то студенты-стипендиаты занимаются научно-исследовательской деятельностью, не раз представляли университет на научно-практических конференциях, в том числе на международных, активно участвуют в деятельности студенческого самоуправления.