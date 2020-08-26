Сбербанк в мобильном приложении запустил сервис открытия аккредитива с платежом на счет эскроу

Для этого достаточно подтвердить в Сбербанк Онлайн договор счета эскроу, после чего автоматически будет сформировано заявление на аккредитив. Клиент получит СМС-сообщение с прямой ссылкой на открытие аккредитива в приложении. Затем останется только указать сумму аккредитива и одним кликом утвердить заявление.

После регистрации договора долевого участия в Росреестре банк перечислит денежные средства с аккредитива на счет эскроу клиента.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования ПАО Сбербанк:Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования ПАО Сбербанк:

«Клиенты уже оценили удобство дистанционного открытия счетов эскроу и аккредитивов с платежом на расчетный счет застройщика. Мы продолжаем развивать инструменты расчетов, которые обеспечивают безопасность сделок как для физических лиц, так и для застройщиков. Теперь клиентам доступен новый сервис: застройщику достаточно создать и подписать договор счета эскроу в Сбербанк Бизнес Онлайн или через СберAPI.Эскроу, после этого дольщик сможет открыть в мобильном приложении Сбербанк Онлайн не только счет эскроу, но и аккредитив с дальнейшим платежом на счет эскроу. В итоге сделка проходит полностью в дистанционных каналах, экономя время клиентов. Для доступа к функционалу застройщику необходимо только сообщить в банк объекты, расчеты по которым производятся по данной схеме».