Под Белгородом в ДТП погиб 28-летний пассажир «Лады»

Под Белгородом 60-летний водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария произошло в среду, 26 августа, около 15 часов 20 минут в Корочанском районе недалеко от села Клиновец. По предварительным данным, на 64-м километре дороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» 60-летний водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 28-летний пассажир отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя «Лады» доставили в лечебное учреждение.