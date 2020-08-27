Снайпер из Новой Таволжанки

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С юбилеем его приехал поздравить Генеральный директор ООО «Новая Заря» Геннадий Чмирев. У Геннадия Ивановича было много вопросов к юбиляру. Но сначала ветеран рассказал о себе:

- Я родился в селе Стрелица-Вторая, тут недалеко, в Шебекинском округе. Детство у меня было плохое. Мать умерла с голоду в 1933 году, и мы с отцом остались вдвоём. Он завербовался на Дальний восток в нынешний город Белогорск, взял меня, и мы уехали. Жил я там, пока меня в армию не призвали – в декабре 1942 года в снайперскую школу в Шкотово. Я и ещё около 80 юношей стали первыми призывниками новой снайперской школы. Необходимость подготовки снайперов в широких масштабах появилась в ходе Сталинградской битвы. Тогда по приказу Сталина на Дальнем Востоке и сформировали три снайперские школы. После обучения курсантов распределили по разным полкам.

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