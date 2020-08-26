«Открытие»: «Семейная ипотека» расширяет возможности

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Банк предложил ставку 4,7%. Стать заемщиками по программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Получить кредит или рефинансировать ранее выданную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке).

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 миллионов рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов. Срок кредитования установлен в пределах 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%.

Все подробности - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».