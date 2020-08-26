Белгородская митрополия сообщила о болезни митрополита Иоанна. Фото: "КП" Архив

На сайте Белгородской митрополии появилось сообщение о болезни главы Белгородской митрополии, высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского. В сообщении, которое было опубликовано пресс-службой митрополии в среду, 25 августа, в частности, сказано: «В связи с болезнью главы Белгородской митрополии, высокопреосвященного Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского все богослужения и публичные мероприятия ближайших двух недель переносятся на середину сентября».

Священнослужители обратились к белгородцам молиться об архипастыре.