Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

БРО КПРФ: В областной Думе мы не просто присутствовали – мы влияли!

Представители партии намерены добиваться положительных изменений во всей области
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Список от КПРФ возглавляет первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения партии, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Белгородской областной Думы шестого созыва Станислав Панов.

Вторым в списке кандидатов в Белгородскую областную Думу по единому избирательному округу выдвинут председатель комитета по Регламенту и депутатской этике региональной Думы шестого созыва, руководитель фракции КПРФ, секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, кандидат экономических наук Валерий Шевляков.

Третий в списке - руководитель фракции в Совете депутатов Старооскольского городского округа, первый секретарь Комитета местного отделения КПРФ, кандидат юридических наук Эдуард Журналев, уже имеющий значительный опыт работы на благо родного города.

Читать далее>>>

Осознанный выбор: Все на выборы!