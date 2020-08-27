БРО КПРФ: В областной Думе мы не просто присутствовали – мы влияли!

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Список от КПРФ возглавляет первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения партии, кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат Белгородской областной Думы шестого созыва Станислав Панов.

Вторым в списке кандидатов в Белгородскую областную Думу по единому избирательному округу выдвинут председатель комитета по Регламенту и депутатской этике региональной Думы шестого созыва, руководитель фракции КПРФ, секретарь Белгородского регионального отделения КПРФ, кандидат экономических наук Валерий Шевляков.

Третий в списке - руководитель фракции в Совете депутатов Старооскольского городского округа, первый секретарь Комитета местного отделения КПРФ, кандидат юридических наук Эдуард Журналев, уже имеющий значительный опыт работы на благо родного города.

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