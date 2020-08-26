В Белгорорде пройдет благотворительная ярмарка-блошка

Фото:vk.com/bloshkamarket

В Центральном парке и культурном центре «Октябрь» 28 и 29 августа будет проходить благотворительная ярмарка-блошка. Она соберет любителей изделий ручной работы. Гости ярмарки смогут поучаствовать в мастер-классах по акварели и росписи по ткани, фотовыставках и послушать выступления музыкантов.

Устроители ярмарки не первых год все вырученные средства передают на благотворительность. Нынешняя ярмарка тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Святое Белогорье против детского рака».

Отметим, что на ярмарке можно будет сдать для утилизации батарейки. Также будет организован раздельный сбор мусора. А в свободной зоне, желающие смогут не только взять понравившиеся вещи совершенно бесплатно, но и оставить какие-то свои по желанию.

Вечером 28 августа белгородцев ждет концерт Incredible Flames, открытие фотовыставки Faces и выступление Dozire. А 29 августа с 12:00 и до 19:00 можно будет побывать на различных мастер-классах.