Награды первенства Белгородчины по мотокроссу отправились в Губкин

Фото из личного архива Алексея Сафронова.

Рёв моторов, свист проносящегося ветра, адреналин, от которого в жилах стынет кровь — для некоторых людей ничего увлекательнее не существует! Хотя… Такой вид спорта, как мотокросс, ещё сопровождает череда путешествий на автомобилях и масса интересных экскурсий.

Ребята из Губкина занимаются с азартом и, под руководством сотрудника Лебединского ГОКа Алексея Сафронова, раз за разом одерживают победы. Алексей, водитель большегруза АТУ, сумел заразить своим увлечением не только собственного сына Ивана, но губкинцев самых разных возрастов и их семьи.

— Лет с одиннадцати занимался мотоспортом. Потом секция в ДОСААФе перестала существовать, но любовь к мотоциклам, желание развиваться в этом направлении и передавать знания новичкам никуда не делись. Поэтому в 2013 году решил создать спортивно-технический клуб «Губкин 31». Сейчас в нём постоянно занимаются больше десяти человек в возрасте от восьми до 50 лет, — рассказал Алексей Сафронов.

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