«Открытие»: больше удобных сервисов для предпринимателей

.

- Наша задача – предоставить максимальное количество сервисов и услуг через дистанционные каналы. Сделать проведение рутинных операций для предпринимателей простым, оперативным и безопасным в режиме 24/7. Уже сегодня более 90% наших клиентов используют удаленные каналы обслуживания, - комментирует начальник управления развития электронного бизнеса для юридических лиц ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дмитрий Шенберг.

Для удаленного подключения доступна как классическая инкассация, так и инкассация с помощью автоматической депозитной машины.

Чтобы воспользоваться сервисом клиенты могут подать заявку любым удобным способом - через интернет банк «Бизнес-Портал», сайт банка или колл-центр. Согласовать и подписать договор можно тоже в режиме онлайн, а подписание документов произвести с помощью Простой Электронной Подписи.