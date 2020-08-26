Отремонтированный историко-краеведческий музей открылся в Грайворонском округе Белгородской области

Отремонтированный историко-краеведческий музей открылся в Грайворонском округе. Фото пресс-службы администрации Грайворонского округа

В Грайворонском округе после капремонта открылся историко-краеведческий музей. Он расположился в здании бывшей мужской гимназии, возведенном на средства местного купечества в 1877 году. Музейное собрание насчитывает более десяти тысяч единиц. Кроме того, сотрудниками музея постоянно ведется активная работа по пополнению фонда.

Директор музея Елена Ягельская выразила слова благодарности всем, кто принимал участие в ремонте, оборудовании учреждения. Право перерезать красную ленту было предоставлено краеведу Грайворонского округа Валентине Скоромной и ученице 8 класса Грайворонской средней школы, призеру конкурса исследовательских работ по истории края «Живая речь – живой народ» Елизавете Погребицкой.

По окончании торжественной части для гостей была организована экскурсия по музею.