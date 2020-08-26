Активисты Белгородского района выиграли гранты на образовательном форуме «Бирюса 2020». Фото пресс-службы администрации Белгородского района

Активистки Белгородского района Дарья Ахмедова и Валентина Дружинина получили гранты на общую сумму 483 тысячи рублей. Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2020» в этом году проходил в онлайн-формате в Красноярском крае.

В образовательной и культурной программе на федеральной молодежной площадке приняли участие 1875 активистов со всей России и стран ближнего зарубежья. По итогам конкурса лучшие проекты получили до 1,5 миллионов рублей.

Среди победителей участницы из Белгородского района. Дарья Ахмедова выиграла грант на сумму 350 тыс. рублей для реализации проекта #РаскрасьЖизнь, который призван ускорить адаптацию детей с онкологическими заболеваниями.

А Валентина Дружинина получила грант на сумму 133 тысяч рублей для проекта «Создание Аллеи Победы на территории Бессоновского сельского поселения», который будет реализован в течении года.