В белгородской колонии №5 сыграли четыре свадьбы

Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

В белгородской колонии №3 свои официальные отношения оформили четыре осужденных. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области, гостей на свадьбах не было, но сотрудники постарались, чтобы такое значительное событие в жизни каждого человека запомнилось молодоженам надолго. И сделали все для того, чтобы этот день стал незабываемым.

Осужденные и их подруги, вступая в брак, услышали слова поздравлений и напутствия и от сотрудников ЗАГСа, и от администрации исправительного учреждения.