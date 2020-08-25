Новый учебный год Белгородский госуниверситет встретит праздничной программой. Фото: "КП" Архив

НИУ «БелГУ» отметит День знаний большой праздничной программой. 1 сентября начнется с молебна в университетском храме Архангела Гавриила НИУ «БелГУ». Продолжится День знаний торжественной линейкой, которая состоится на университетской площади, а завершатся масштабные праздничные мероприятия возле УСК Светланы Хоркиной. Специальным гостем вечерней программы станет группа «Винтаж». В завершение концертной программы ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин поздравит студентов с началом учебного года, после чего состоится праздничный фейерверк.

Программа мероприятий 1 сентября:

9.45 - молебен в университетском храме Архангела Гавриила.

10.30 - торжественная линейка, посвященная Дню знаний на Университетской площади перед главным корпусом НИУ «БелГУ».

18:00 - парад студенческих объединений и творческих коллективов НИУ «БелГУ», возле молодежного культурного центра пройдут мастер-классы, после которых можно будет насладиться выступлением ректорского духового оркестра.

18.00 – 21.15 - праздничные мероприятия на площадке УСК Светланы Хоркиной.

С 18:00 будет работать анимационный сектор и спортивная площадка. В программе – бампербол, мастер-класс от визажиста, фотозона. В 18:30 - заработает Студенческий Арбат НИУ «БелГУ». Праздник продолжит большой танцевальный блок. В 19:55 - выступление группы «Винтаж». 20:55 - поздравление ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина с началом учебного года. В 21:00 - праздничный фейерверк.