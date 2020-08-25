В Белгородской области энергетики подключили к сетям 9 детсадов и 5 школ

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В преддверии нового учебного года специалисты филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к электрическим сетям ряд образовательных учреждений школьного и дошкольного образования в регионах своей деятельности (компании работают в 20 субъектах РФ).

Так, в Белгородской области завершены работы по технологическому присоединению четырех детских садов на 99 мест каждый, которые в настоящий момент достраиваются в Белгороде и микрорайонах ИЖС «Стрелецкое-59», «Парус» в поселке Дубовое и «Майский-8» в Белгородском районе. Учреждения обеспечены основным и резервным источниками питания. Для их подключения к централизованному электроснабжению специалисты филиала «Россети Центр Белгородэнерго» установили трансформаторные подстанции, оснащенные новейшими средствами релейной защиты и автоматики и устройствами компенсации реактивной мощности, которые позволят эффективно расходовать энергоресурсы.

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