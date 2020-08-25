В Белгородской области разыскали 11-летнюю девочку. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области продолжается доследственная проверка, которая должна установить все факты ухода из дома 11-летней девочки. Девочка нашлась 25 августа, но накануне вечером она ушла уносить мусор и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, девочка проживала с бабушкой и старшей сестрой. Мусор она ушла выносить вечером 24 августа и домой не вернулась. Также установлено, что ранее несовершеннолетняя уже уходила из дома.

Следователи проводят проверочные мероприятия и судебно-медицинские исследования, чтобы исключить совершения в отношении несовершеннолетней преступных действий. Также устанавливаются обстоятельства ее ухода, места пребывания и состояние здоровья.

Отмечается, что следователи проведут с девочкой и его родными беседы, чтобы исключить впредь подобные случаи.