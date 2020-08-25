«Ростелеком» дарит белгородцам подарки от «Карата» при подключении пакета «Технология без границ»

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«Ростелеком» в Белгороде дарит новым абонентам сертификат на серебряный подвес и десять тысяч бонусных рублей на покупки в ювелирной сети «Карат». Бонусами можно оплатить до 30% стоимости покупки.

Комплексное решение «Технологии без границ» включает в себя три сервиса: домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, более 200 каналов в видеосервисе Wink, а также мобильную связь со 100 Гб интернета, 1200 минутами разговоров и 500 SMS. Включенный в предложение мобильный интернет-трафик не расходуется при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в социальных сетях и мессенджерах: Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», WhatsApp, Viber.

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- Быть абонентом “Ростелекома” не только удобно, но и выгодно. Мы решили радовать наших новых клиентов, выбравших пакетные предложения, приятными подарками. Тариф “Технологии без границ” позволяет абоненту на одном лицевом счете объединить интерактивное телевидение, интернет и сотовую связь. При этом такие предложения позволяют абонентам экономить до 30% затрат на телекоммуникационные услуги. Ведь стоимость пакета всегда ниже, чем услуги по отдельности, - поделился Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

По желанию абонент может добавить к выбранному пакету различные дополнительные сервисы – телевизионные каналы, антивирус, фиксированный IP-адрес и многое другое. Услуга позволяет объединить на едином лицевом счете до пяти SIM-карт.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».