Под Белгородом строительство канализации в поселке Дубовое обойдется в 31,4 миллиона рублей

На сайте госзакупок объявлено о тендере на строительство канализации в поселке Дубовое на 31,4 миллиона рублей. Фото: "КП" Архив

Администрация Белгородского района на государственном сайте госзакупок объявила строительстве новой канализации в микрорайоне Дубровка поселка Дубовое. На работу планируют потратить 31,4 миллиона рублей. Все работы должны быть закончены к 1 октября 2020 года.

В Дубовке за эти деньги будут проведены земельные работы, устроен фундамент. Также установят трубы, обустроят наружные сети водоснабжения и канализации.

Согласно условиям, подрядчик после завершения всех работ благоустроит территорию.

Прием заявок для участия в тендере закончится 28 августа и в этот же день будет проведен аукцион.