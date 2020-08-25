Бюст афганцу Владимиру Саломахину открылся в Алексеевском округе Белгородчины

Родился. Учился. Служил. Погиб: бюст афганцу Владимиру Саломахину открылся в Алексеевском округе. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевском городском округе в селе Хлевище открылся бюст земляку воину-афганцу Владимиру Саломахину, погибшему в 1988 году. Над памятником работал скульптор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Шептухин. Владимир Саломахин погиб девятнадцатилетним юношей более 30 лет назад, фотоматериала осталось очень мало. Но даже по небольшому количеству снимков работу удалось довести до конца.

Владимир Саломахин учился в Хлевищенской школе. После окончания восьми классов поступил в Купянское медицинское училище. В 1987 году был призван в Советскую Армию. После полугодовой подготовки направлен в Афганистан.

16 марта 1988 года он погиб при выполнении боевой операции. Посмертно награжден Орденом Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Открытие бюста состоялось в рамках проекта «Увековечивание имени воина-афганца Владимира Саломахина», инициатором которого выступила глава администрации Хлевищенской территориальной администрации Ирина Костюкова.