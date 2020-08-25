В Старом Осколе выберут самый оригинальный велокостюм. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В субботу в Старом Осколе в рамках фестиваля «Зеленая столица» пройдет первый вечерний световой велопарад. Необычные светящиеся костюмы – приветствуются. Авторы самых оригинальных и ярких образов смогут побороться за главный приз – велосипед!

Обязательное условие участия наличие велосипеда, оборудованного передним и задним фонарями. Место сбора участников – парк «Зеленый Лог». В 19:00 начнется музыкальная и развлекательная программа, через час регистрация участников, в 21:00 – торжественное открытие и старт колонны велопарада.

Завершится мероприятие выступлением музыкантов и награждением победителей конкурса костюмов.