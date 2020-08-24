Продавая через Интернет дом, жительница Белгородской области нарвалась на мошенника

Сделав все, как сказал незнакомец, валуйчанка обнаружила, что денег на счете так и не прибавилось, а с карты списались 59 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

На удочку аферистов на этот раз попалась 66-летняя жительница Валуек. По предварительным данным, она дала на одном из сайтов объявление о продаже дома. На удивление покупатель нашелся сразу и тут же пообещал задаток. Для его перечисления он попросил женщину пройти к банкомату и выполнить ряд операций, чтобы разрешить ему перевод. Сделав все, как сказал незнакомец, валуйчанка обнаружила, что денег на счете так и не прибавилось, а с карты списались 59 тысяч рублей. Поняв, что случилось, она обратила в полицию.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают злоумышленников.

Полицейские в который раз призывают жителей региона не верить незнакомцам, кем бы они не представлялись по телефону. Не выполняйте по их просьбе никакие операции с деньгами, банковской картой или в личном кабинете банка. Если незнакомец представился сотрудником какого-либо учреждения, для уточнения информации обратитесь туда лично.