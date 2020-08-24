Под Белгородом в поселке Северный произошел пожар в не эксплуатируемом здании

К тушению пожара было привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Сегодня, 24 августа, в 15:31 в службу Спасения поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируемом строении поселка Северный по улице Промышленная Белгородского района. Незамедлительно на место происшествия убыли пожарные расчеты пожарно-спасательных частей № 1, № 4 и специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели, которые первыми попали на место, выяснили, что пожаром охвачено 400 квадратных метров площади. Было также установлено, что в здании загорелся мусор, крыша у здания отсутствует.

16.52 пожарные объявили о локализации огня, а в 17.07 — о его полной ликвидации. Также было сообщено, что угроз распространения огня нет, во время пожара никто не пострадал.

К тушению пожара было привлечено 19 человек и 7 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется, сообщает пресс-служба ведомства.