Представлять Россию на Пятом форуме молодых ученых стран БРИКС-2020 будет белгородец

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Старший научный сотрудник НИИ Материаловедения и перспективных технологий НИУ «БелГУ» Никита Степанов прошел конкурсный отбор на участие в Пятом форуме молодых ученых стран БРИКС. Представительный форум состоится 21-25 сентября в режиме видео-конференц-связи на базе Южно-Уральского государственного университета. Делегация от каждой страны - 21 человек, из них всего 5 представителей по направлению «Материаловедение». И одним из них станет молодой ученый НИУ «БелГУ».

По словам организаторов, программа предусматривает выступление с презентацией каждого ученого по своему направлению. Никита Степанов уже подтвердил свое участие в форуме и приступил к подготовке. Его основная область научных интересов – высокоэнтропийные сплавы для перспективных конструкционных применений.

Отметим, что Никита Степанов является автором более 80 научных статей, которые были процитированы свыше 2300 раз, и имеет индекс Хирша 26 (по базе данных Scopus). Он руководитель ряда научных проектов с общим объемом финансирования более 30 миллионов рублей, постоянный рецензент ряда авторитетных научных журналов и научных фондов. Награжден премией Scopus Award Russia-2018 как самый цитируемый молодой ученый России.