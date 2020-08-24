Белгородец получил крупный долг по зарплате только после вмешательства приставов. Фото: "КП" Архив

Владелец фермерского хозяйства из Ровеньского района Белгородской области выплатил долг по заработной плате своему работнику в размере 151 680 рублей только после вмешательства судебных приставов.

Накануне судебный пристав-исполнитель Ровеньского районного отделения УФССП России по Белгородской области уведомил индивидуального предпринимателя о возбуждении исполнительного производства. Он также предупредил, что в случае неуплаты в срок будет взыскан исполнительский сбор, применены меры принудительного характера.

Чтобы избежать принудительных мер, фермер погасил долг перед своим работником в добровольный срок.