Шебекинец проведет 6 лет в колонии за попытку убийства супруги. Фото: "КП" Архив

51-летний житель Шебекинского городского округа признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105, п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ (покушение на убийство; умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия, в отношении лица в связи с осуществлением общественного долга). В ходе следствия и суда было установлено, что он напал на бывшую супругу с ножом, а когда на ее крики о помощи поспешил сосед, то и его нанес несколько ножевых ранений.

Супруги с 2019 года перестали проживать вместе и приняли решение о разводе. Но вечером 20 июня 2020 года бывший муж, испытывая ревность, отправился к супруге с ножом, намереваясь ее убить. Он успел нанести 37-летней женщине несколько ранений в голову, но женщина оказала сопротивление и подняла шум. На крики о помощи потерпевшей во двор забежал местный житель, которому удалось пресечь действия нападавшего. При этом мужчине также были причинены ножевые ранения.

У ревнивца теперь будет достаточно времени, чтобы обдумать свои действий. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.