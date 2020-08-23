В Белгороде детская музыкальная школа переедет в новое здание. Фото со страницы Юрия Галдуна ВКонтакте

В Белгороде филиал музыкальной школы для детей скоро справит новоселье. Об этом сообщил мэр Белгорода Юрий Галдун на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Вдохнули жизнь в старое здание на улице Чумичова, где раньше было таможенное управление. Сюда после ремонта переезжает филиал детской музыкальной школы №5», - написал на своей странице градоначальник.

Теперь в этой детской музыкальной школе откроется эстрадно-джазовое отделение. Одаренные ребята смогут получить знания и навыки по этим современным направлениям. Музыкальные инструменты приобретены по национальному проекту «Культура».