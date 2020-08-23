В Белгородской области открылся детский хоспис «Изумрудный город». Фото со страницы Евгения Савченко ВКонтакте

В Корочанском районе открылся детский хоспис «Изумрудный город». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице в соцсети ВКонтакте. «Здесь ребята будут проживать со своими родителями, не только получать всю необходимую помощь, но и отдыхать, общаться, играть. Центр создан благодаря участию тысяч белгородцев и финансовому содействию меценатов», - отметил губернатор.

Особые слова признательности Евгений Савченко высказал спонсорам проекта, среди которых общественная организация «Святое Белогорье против детского рака».