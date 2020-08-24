Благоустроенный пляж открыли в поселке Уразово Белгородчины. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В Валуйском городском округе в поселке Уразово ко Дню рождения поселка торжественно открыли пляж. Здесь установлено игровое оборудование, контейнерная площадка, лежаки, вышка для спасателей, спортивный инвентарь, кабинки для переодевания, оборудованы асфальтированные подъездные пути и стоянка для автомобилей.

На этот проект затрачено около 2,5 млн. рублей, из них 1,7 млн. рублей - федеральные средства. Глава муниципалитета Алексей Дыбов высказал уверенность, что это место станет еще более посещаемым и любимым для всех уразовцев. Здесь можно комфортно отдохнуть и провести время с пользой для здоровья.