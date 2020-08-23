Шебекинцы отметили День соседа. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

Жители улицы Карьерная в городе Шебекино, входящие в ТОС «Карьерная-2», отметили День соседа. В этот день председателю ТОС был вручен сертификат на комплект игрового оборудования для детской площадки.

Шебекинцы собрались ближе к обеду на лужайке возле детской площадки. Накрыли стол с вкусными угощениями. Пока взрослые проводили время за душевными разговорами, детвора резвилась на площадке. Шебекинские артисты устроили для всех концерт.

В гости к жителям улицы Карьерной приехал глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Он сердечно поздравил добрых соседей, пожелал всем здоровья и благополучия. Затем руководитель округа вручил благодарственные письма активистам ТОСа за их личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления.