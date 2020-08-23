Губкинская молодежь встретилась с путешественником Александром Смагиным. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В рамках федерального проекта «Диалог на равных» молодежь Белгородской области встретилась с путешественником Александром Смагиным. Он приехал всего на пару дней на свою родину в Белгородскую область. Встреча проходила в рамках свободного диалога в стенах Центра молодежных инициатив.

«Я благодарен родителям за то, что с самого детства поддерживали во мне желание узнавать что-то новое, покорять вершины и путешествовать по всему миру. Именно благодаря им я не побоялся впервые отправится в путь», - сказал путешественник.

Многих интересовала причина, по которой он путешествует. Александр ответил: «Я познаю себя. С каждым разом приходит новое осознание, какие есть возможности у моего организма».

Самый главный вопрос прозвучал тоже: что нужно, чтобы начать путешествие? «Самое важно – побороть страх, сделать первый шаг. Не нужно искать оправданий тому, почему вы не можете начать двигаться вперед. Главное – начать действовать», - ответил Александр Смагин.