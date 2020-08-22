Фестиваль рыбалки прошел в Лозном Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Чернянского района

Фестиваль рыбалки «Чернянский поплавок 2020» собрал у пруда в селе Лозное Чернянского района многих участников с раннего утра. Хозяин морей и океанов, рек, озер, прудов – Нептун приветствовал гостей и участников фестиваля из всех сельских поселений Чернянского района. У пруда можно было встретить не только мужчин разных возрастов, но и женщин, и детей.

Еще до начала фестиваля стали известны его победители в номинациях «Самый возрастной» и «Самый юный» участники. Самой юной участницей соревнования стала 7-летняя София Елисеева, а самым возрастным участником стал 78-летний Ерем Маргарян.

Пруд села Лозное, гостеприимство хозяев и организаторов праздника любой из гостей, участников и победителей фестиваля рыбалки «Чернянский поплавок 2020», возможно, будет вспоминать не один день.