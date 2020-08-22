Великомихайловка Белгородчины примет участие в конкурсе «Культурной мозаики». Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Координатор программы «Культурная мозаика малых сел и городов» Наталья Шетцель посетила село Великомихайловку Новооскольского городского округа. Она ознакомилась с проектом «Создание пространства живой истории» на территории Музея имени Первой Конной армии в селе Великомихайловка, оценила его потенциал для подачи заявки в конкурс «Культурная мозаика - партнерская сеть».

Также гостья стала участником заседания клуба «Красный кавалерист». Исторический клуб создан в честь столетнего юбилея создания Первой конной армии. В 2019 году проект стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».