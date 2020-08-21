В Белгородской области незнакомец избил на улице двух девушек

Инцидент произошел ночью 12 июля в городе Алексеевка. Фото: "КП" Архив

Инцидент произошел ночью 12 июля в городе Алексеевка. В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина без видимых причин напал на двух девушек и избил их. По предварительным данным, 18-летняя и 19-летняя приятельницы общались у магазина. Рядом находился 37-летний ранее судимый житель Воронежской области. Он подошел к девушкам и, как считаю правоохранители, ударил одну из них по лицу. Когда она упала, незнакомец переключился на подругу и стал ее душить.

На помощь к юным местным жительницам бросился водитель такси. Увидев его, злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан полицейскими и росгвадейцами. В пресс-службе УМВД сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за побои. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.