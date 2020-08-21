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Пенсионер из Чернянского района Белгородчины пойдет под суд за оскорбление представителя власти

73-летний мужчина из села Верхнее Кузькино набросился на дознавателя с нецензурными обвинениями
Ирина ТарасоваИринаТарасова
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Пенсионер из Чернянского района Белгородчины пойдет под суд за оскорбление представителя власти.

Пенсионер из Чернянского района Белгородчины пойдет под суд за оскорбление представителя власти.

Фото: "КП" Архив

Новооскольский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 73-летнего жителя Чернянского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Выяснилось, что ночью 19 августа 2020 года дознаватель ОМВД по Чернянскому району в составе следственно-оперативной группы прибыл по вызову к дому села Верхнее Кузькино, где были повреждены стекла чужого авто. Пенсионер, подозреваемый в совершении преступления, вышел к представителям власти в состоянии опьянения и вступил в словесную перепалку. В ход пошла нецензурная брань.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, пожилой мужчина в присутствии посторонних лиц в нецензурной форме оскорблять продолжал оскорблять дознавателя. За что, после проведения всех следственных действий входе расследования уголовного дела, ему придется ответить перед судом