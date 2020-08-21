В Белгородской области скончались еще два человека с подтвержденным COVID-19. Фото: архив КП

Пандемия коронавируса продолжает собирать жертвы в нашем регионе. Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, умерло еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Напомним, что с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболело 6944 человека, выздоровело 6086 человек, умерло 56 человек.

Скончавшиеся — житель города Белгорода 1957 года рождения и житель Валуйского городского округа 1975 года рождения. Оба проходили лечение на базе Городской больницы №2 города Белгорода.