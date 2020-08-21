Первоклашки из Губкина получат полезные подарки

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Синие для мальчиков, бордовые с цветочным принтом – для девочек. Красивые и прочные, лёгкие и вместительные школьные ранцы изготовлены на отечественной фабрике в соответствии со всеми стандартами. Они оснащены светоотражающими элементами, анатомической спинкой и широкими, комфортными плечевыми ремнями, что позволяет правильно распределить нагрузку на позвоночник ребёнка. В каждом ранце несколько удобных отделов и карманов, в комплекте – пенал и сумка для сменной обуви.

Эта акция реализуется ежегодно по инициативе Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в компанию «Металлоинвест». Всего за 9 лет для первоклашек было приобретено более 10 тысяч ранцев. В этом году их 1 175 штук на сумму более 2 миллионов рублей. Вся партия школьных ранцев поступит в управление образования Губкинского городского округа уже в ближайшие дни.

- Подарки должны быть и приятными, и полезными, – отметил Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Мы дарим каждому первокласснику портфель, который будет удобен, практичен, и позволит ребятам сохранить осанку, а их родителям поможет сэкономить семейный бюджет на сборы в школу.